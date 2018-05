Dopo la salvezza, la Spal è al lavoro per dare esperienza a una rosa che ha centrato l'obiettivo all'ultima giornata. Come scrive La Nuova Ferrara, il club biancazzurro ha messo nel mirino Romulo, tuttofare del Verona retrocesso, ed Hetemaj del Chievo per il centrocampo. In difesa, invece, occhi su Silvestre della Sampdoria e Basta-Caceres della Lazio.