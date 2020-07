Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Udinese, Gigi Di Biagio ha dichiarato: "Ci sono tanti motivi per credere alla salvezza. Dobbiamo vincere per poi ripartire subito, non dobbiamo soffermarci sulla classifica perché altrimenti è difficile. Dispiace della situazione, in allenamento vedo ragazzi presenti. Sappiamo cosa dobbiamo fare, facciamo il compitino ma poi regaliamo tanto o troppo all'avversario. Ogni gol subito non è merito dell'avversario, ma demerito nostro, io per primo devo dare qualcosa in più. Si può perdere, ma non regalando tutti i gol: sono amareggiato, continuo a sperare in una salvezza miracolosa".



SU DI FRANCESCO E RECA - "Titolari? No. Di Francesco è convocato, ma vediamo le risposte dall'allenamento. Per Reca il discorso è simile".



SUL 4-4-1-1 - "Castro trequartista? Si sta allenando bene, potrebbe dare quel qualcosa in più. Probabilmente giocherà, domani vedete in che ruolo".



SULLA DIRIGENZA - "Sento la vicinanza di un mese fa, il rapporto è normale. Loro sono vicini in ogni allenamento, specie il direttore. Questo non cambia, il problema è che devo trovare una soluzione per portare a casa risultati.



SULLA SCONFITTA DI GENOVA - "C'è tanta delusione, nessuno si aspettava ciò che è successo. Dobbiamo cercare di convincerci che niente è perduto, bisogna lottare fino alla fine. Se avessero il 30% della rabbia che ho io, potrebbero capire che si può fare ancora tanto. Bisognerà dimostrare di essere professionali, bisogna dare di più".