Gigi Di Biagio, allenatore della Spal, parla a Sky Sport dopo il pari contro il Milan: "Peccato, vincere una partita del genere sarebbe stato molto importante. Non si può tornare indietro, ne prendiamo atto: abbiamo sofferto, il Milan ha giocato meglio. E giocare in 10 contro 11 per un'ora non è semplice. C'era delusione nello spogliatoio, la vittoria sembrava ormai raggiunta, c'è tanto amaro in bocca. Siamo vivi, cerchiamo di continuare così, sono orgoglioso dei ragazzi. Avremo tre partite difficili, ma ce la giocheremo. La situazione è difficile, ma il calcio è talmente strano che possiamo vincere anche noi due partite al 95esimo".



SU FLOCCARI - "Sergio è talmente forte che meriterebbe di giocare di più, però ci sono tanti motivi per cui ha giocato poco. Ho esultato e sono contento per lui, ha fatto un grande gol".