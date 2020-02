Gigi Di Biagio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita del suo esordio sulla panchina della Spal, dopo la sconfitta al Via del Mare per 2-1 contro il Lecce.



SULL'ESORDIO - “Il campo non rispecchia quelli che sono i valori. La squadra non ha demeritato. Ora bisogna insistere su ciò che ho cercato di trasmettere. La Spal meritava qualcosa in più. Non si deve abbassare la guardia, la situazione è difficile. Non basta che gli altri perdano punti, noi dobbiamo farne e anche in fretta. Non ricordo oltre al gol, tanti tiri del Lecce. Dobbiamo essere più incisivi sotto porta”.



SULL'ATTEGGIAMENTO TATTICO - “Attaccanti non è che ne abbiamo molti. Costruire con un altro attaccante diviene difficile. Dobbiamo supportare Petagna con centrocampisti offensivi. Valdifiori è rientrato da poco, D’Alessandro sta recuperando, Strefezza può essere un supporto”.