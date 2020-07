Luigi Di Biagio si rassegna alla possibilità che la Spal retroceda. Dopo il ko con il Genoa, il tecnico dei ferraresi spiega in conferenza stampa: "Si poteva fare di più, dovevamo giocare meglio. Non possiamo guardare la classifica, ma trovare degli stimoli per migliorare una situazione difficoltosa. Ad oggi, gli unici stimoli che possiamo trovare è non arrivare ultimi, che sarebbe più umiliante di quanto sta succedendo ora. Vedo quello che fanno in allenamento i ragazzi, non posso dire loro nulla ma il campo dice altro. Rimasti più in partita oggi? Quando abbiamo ripreso non siamo più riusciti a imporre il nostro ritmo e il nostro gioco. La stagione è cambiata dopo la gara con il Milan, con la Samp abbiamo giocato una buona partita ma è dura dirlo quando si perde 3-0. Oggi leggermente meglio, ma comunque poco per quello che dobbiamo fare per vincere una gara importante come oggi. Faceva caldo, non si riesce a dare ritmo, alla prima occasione si prende gol. Siamo impauriti ora e un po' frenati rispetto a come giocavamo prima. Tunjov? E' un interno di centrocampo, sta mostrando potenzialità importanti, farà strada e l'ho messo in campo in virtù delle partite ogni tre giorni".