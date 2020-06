Gigi Di Biagio è pronto a tornare in campo: la sua Spal lo farà domani alle 19.30, ospitando a Ferrara il Cagliari. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico spallino ha dichiarato: "Sarà uno sport diverso viste le cinque sostituzioni e le squadre che si allungheranno nel secondo tempo. Bisognerà centellinare le energie, non possiamo fare calcoli. Dobbiamo cercare di vincere su ogni campo, non so cosa succederà, so che i ragazzi sono pronti".



SULLA FORMAZIONE - "Ho idee ben definitive, l'unica certezza è la difesa a 4. Abbiamo una rifinitura e ancora alcune cose da considerare, il resto lo vedrete domani".