L'allenatore della Spal, Gigi Di Biagio ha dichiarato alla vigilia dello scontro diretto con il Brescia: "Dobbiamo trovare qualcosa dentro di noi per dare un piccolissimo senso a questo finale di campionato. Ora l'obiettivo è quello di non arrivare ultimi in classifica, anche se non era quello che avremmo voluto in questo momento della stagione. L'atteggiamento non porta alla vittoria, ma se hai quello giusto non perdi".



"Non rinnego la mia scelta, la mia convinzione nel portare al termine una salvezza insperata ma possibile. Sono arrivato quando eravamo ultimi in classifica con tanti problemi da risolvere, in parte nelle prime gare risolte, adesso le abbiamo tutte peggiorate. Sono arrivato ultimo e sono ultimo, la speranza adesso è di recuperare una posizione. Abbiamo sempre avuto 6-7 giocatori da recuperare, questo problema ha creato dei rallentamenti sulla crescita del gruppo, anche se questo non c'entra con i risultati".