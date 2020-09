Dopo aver chiuso il colpo Sebastiano Esposito in prestito dall’Inter la Spal lavora anche sugli slot in uscita. In nomi in partenza, secondo estense.com, sono sempre due: i difensori Nenad Tomovic classe ’87 e Kevin Bonifazi classe ‘96.



Entrambi i giocatori nonostante la retrocessione in B della squadra emiliana sembrano in procinto di tornare nella massima serie con un'altra maglia.

Il primo è da tempo infatti in orbita Verona mentre il secondo sarebbe vicinissimo al trasferimento all’Udinese del tecnico Luca Gotti.