In Serie B la Spal cerca un nuovo allenatore dopo aver esonerato Roberto Venturato. Il presidente Tacopina ha offerto la panchina a Daniele De Rossi, che oggi dovrebbe dare una risposta: l’ex capitano della Roma è stato in ballo in precedenza anche per Pisa e Benevento. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, la prima alternativa è Aglietti, seguito da Oddo, entrambi già interpellati.