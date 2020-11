Sebastiano Esposito, attaccante della Spal, di proprietà dell'Inter, trova il suo primo gol in B. Queste le parole a DAZN dopo la vittoria sul Pescara: "Il primo ad aspettarlo sicuramente ero io con tutta la mia famiglia. È una bellissima emozione, di sicuro senza i miei compagni non ce l'avrei fatta. Questa volta ringrazio Valoti, spero di ringraziare ancora lui o qualche altro. Gol dedicato al cagnolino? Sì, da quando è arrivato mi ha riempito le giornate di gioia e amore, quindi è per lui e per tutta la mia famiglia che mi è sempre vicina, soprattutto in questo periodo un po' difficile. Soffrivo molto, le prestazioni non arrivavano e soprattutto il gol. Ringrazio tutta la mia famiglia e chi mi sta vicino giorno per giorno"