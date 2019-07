La Spal potrebe cambiare tutte e due le ali per continuare a volare. Manuel Lazzari è sempre più vicino alla Lazio, Mohamed Fares ha chiesto di essere ceduto. Per ora il club biancazzurro ha già respinto due offerte importanti per l'esterno algerino. La prima - la più importante - è quella del Sassuolo: 10 milioni più bonus e un giocatore tra Khouma Babacar e Federico Di Francesco, giocatore che piace molto alla Spal; l'altra proposta respinta è quella del Napoli: 7,5 milioni di euro più bonus fino ad arrivare a un massimo di 10.



TUTTO RIMANDATO - Il club continua a fare muro e considera troppo basse le offerte per il classe '93, che in questi giorni è impegnato con la sua nazionale in Coppa d'Africa. Quando tornerà dall'Egitto (l'Algeria si è qualificata agli ottavi) potrebe sbloccarsi la situazione: il giocatore piace molto a De Zerbi e anche lui sarebbe felice di lavorare con l'allenatore neroverde. Sassuolo e Napoli ci provano per Fares, la Spal fa muro.