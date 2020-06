Mohamed Fares non vede l'ora di scendere in campo. L'esterno sinistro della Spal era appena rientrato nelle ultime due partite prima dello stop forzato dopo aver saltato tutto il resto della stagione per la rottura del legamento crociato. L'infortunio è ormai alle spalle, il giocatore vuole finire il campionato per poi decidere il suo futuro. Il mercato chiama, Fares potrebbe lasciare Ferrara: negli ultimi giorni il suo agente ha avuto contatti con Fiorentina e Torino, dove da poco è arrivato il nuovo ds Davide Vagnati, proprio dalla Spal. La valutazione che fa la Spal è di circa 8/10 milioni di euro, leggermente più bassa rispetto a quest'estate.



IL RETROSCENA - Prima dell'infortunio, infatti, era tutto fatto per il suo trasferimento dell'Inter. Le bozze del contratto erano pronte: Fares in nerazzurro in cambio di 12 milioni più 2,5/3 di bonus a determinate condizioni. Mancavano solo le firme, che sarebbero dovute arrivare a breve. Ma il destino si è messo di traverso e il trasferimento di Fares all'Inter è saltato per colpa di un crociato. Ora Mohamed sta bene e vuole tornare in campo prima di valutare le possibili destinazioni future. Fiorentina e Torino si sono già mosse, contatti in corso.