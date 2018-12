Dopo l’allenamento pomeridiano di ieri, i biancazzurri sono tornati in campo oggi al centro “G.B. Fabbri” per una doppia seduta in vista della gara di domenica 16 dicembre contro il ChievoVerona.



Al mattino i ragazzi di mister Semplici sono stati impegnati con esercitazioni di forza, passando successivamente ad esercitazioni tattiche. Nel pomeriggio, la squadra ha invece svolto esercizi di possesso palla e partitelle a tema.



Tutto il gruppo ha lavorato regolarmente ad eccezione del portiere Thiam, alle prese con il programma riabilitativo in seguito all’operazione al ginocchio sinistro.