Davide Vagnati, direttore sportivo della Spal, parla a Sky Sport del futuro di Manuel Lazzari: "Il nostro primo pensiero è quello di salvarci, Manuel è fondamentale per noi. Se a giugno ci saranno opportunità importanti per lui le prenderemo in considerazione, è un ragazzo che merita palcoscenici importanti. Valore? I numeri li lascio al presidente, è evidente che dipende dalle prestazioni: se continua così è ovvio che varrà di più".