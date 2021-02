Giorgio Zamuner, direttore sportivo della Spal, parla in conferenza stampa, toccando anche l'argomento Davide Diaw, cercato dal club estense e passato dal Pordenone al Monza: "Pensavamo che la trattativa si potesse chiudere. Erano già state dette determinate cose, che noi avevamo rispettato. Poi loro hanno deciso di cambiare idea. Stavamo aspettando i documenti e non è dipeso da noi. Non ci sentiamo responsabili per questo mancato arrivo. Non è stato uno sgarbo ma una mancanza di chiarezza da parte del Pordenone (foto ufficio stampa). Siamo andati avanti una settimana, avevamo già l’accordo su tutto e stavamo solo aspettando il ragazzo, che aveva espresso il desiderio di verificare se c’erano le possibilità di andare in Serie A. Ma metto da parte il tutto, son contento di Asencio che ha caratteristiche simili ed è molto più forte e cattivo sia di testa che cattivo sotto porta".