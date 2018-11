Kevin Bonifazi, difensore della Spal, tornato dal Torino, giocherà contro la sua Lazio. Perché sua? Perché il classe '96 tifa Lazio da sempre. Lo rivela il fratello, Rudi, a Radio Incontro Olympia: "Siamo tutti della Lazio a casa. Cerchiamo di andare a vedere tutte le partite all'Olimpico, nonostante gli impegni cerchiamo di esserci sempre. Anche contro la Spal saremo allo stadio, tiferemo per la Lazio e per Kevin. Qualche domenica fa mio fratello si è tolto una gran bella soddisfazione e in famiglia abbiamo esultato tutti due volte: innanzitutto perché mio fratello ha segnato e poi perché l'ha fatto proprio contro la Roma. È stato il suo primo gol in Serie A e direi che meglio di così non sarebbe potuta andare. Veniva da uno stop per infortunio, ha lavorato tanto ed è riuscito a riscattarsi alla grande, ecco perché è stato così emozionante. Ci siamo visti subito dopo la partita a Ponte Milvio e lui mi ha subito detto: 'ma ti rendi conto che ho segnato alla Roma? Te lo saresti mai immaginato? Perché io ancora non ci credo!".



SUI CONTATTI - "Contatti con la Lazio non ce ne sono stati. Lui lavora giorno per giorno e vuole arrivare sempre più in alto. Se la Lazio lo dovesse chiamare penso che sarebbe felicissimo. Non succede a tutti di poter giocare nella propria squadra del cuore"