La Spal trova una vittoria pesantissima e sbanca lo "Stirpe" di Frosinone, condannando i ciociari nel limbo dove speranze sono ridotte al lumicino. Accelerata della squadra di Semplici lungo la strada che porta alla salvezza, dopo il 2-1 sulla Roma prima della sosta è arrivato questo 1-0: gli spallini, dopo un paio di mesi tormentati e di rimpianti messi in fila per tanti punti persi, hanno ritrovato una buona condizione fisica, premessa indispensabile per affrontare col piglio giusto gli ultimi due mesi di campionato.



Allo "Stirpe" ottanta minuti chiusi dentro al fortino, per difendere il gol della vittoria, e per premio i tre punti. Sono quindi due le vittorie consecutive, esattamente com’era successo nelle prime due giornate, quando la Spal aveva battuto Bologna e Parma e viaggiava a punteggio pieno. Il gol della Spal l'ha segnato Vicari, il centrale difensivo di scuola Roma, al suo primo centro dopo 54 presenze in serie A. Calcio d'angolo, deviazione di Kurtic, intervento del centrale difensivo. E la difesa del Frosinone? Non pervenuta. Ferma ai blocchi.



Ancora una volta, come d'altronde è successo tante volte in questo campionato, i ciociari hanno pagato cara un'ingenuità. Erano passati appena tredici minuti e a quel punto la Spal ha gestito il vantaggio. Con qualche rischio, se è vero che il Frosinone è andato all'assalto dell’area avversaria, con una ostinazione che però non è stata sostenuta dalla lucidità. La ripresa si è giocata praticamente tutta nella metà campo della Spal, che si è limitata a rispondere agli attacchi del Frosinone con qualche ripartenza, ma senza mai rendersi veramente pericolosa.



Fiaccate dal caldo, le due squadre si sono consegnate ad un monologo già scritto (Frosinone a buttare palloni in mezzo, Spal a respingerli fuori dall'area) senza mai trovare veramente soluzioni alternative degne di nota. Alla fine dei 90 minuti la pressione dei ciociari si è concretizzata in un palo (Sammarco, nel primo tempo) e una traversa (Ciofani, nella ripresa). Il Frosinone - terza sconfitta consecutiva, un solo punto nelle ultime 6 partite - non vince in casa dal marzo 2016: 2-0 all'Udinese.



Quest'anno la squadra di Bucchi prima e Baroni poi ha vinto solo in trasferta (a casa della Spal, del Bologna e della Sampdoria). Ma allo "Stirpe" mai una gioia. Era uno spareggio tra i due amici, Semplici e Baroni, cresciuti nello stesso paese, Tavernuzze, alle porte di Firenze. Ha vinto Semplici, a Baroni restano i rimpianti. Quella serie B che la Spal - con questa vittoria - ha allontanato, è quantomai vicina al Frosinone.



IL TABELLINO



Frosinone-Spal 0-1 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 13' p.t. Vicari



Assist: 13' p.t. Kurtic



Frosinone (3-5-2): Sportiello; Brighenti, Salamon, Ariaudo (32' s.t. Dionisi); Ghiglione (13' s.t. Ciano), Paganini, Viviani (29' p.t. Sammarco), Valzania, Beghetto; Piamonti, Ciofani. All. Baroni.



Spal (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Murgia (11' s.t. Schiattarella), Missiroli, Kurtic (25' s.t. Valoti), Fares; Antenucci, Petagna (40' s.t. Felipe). All. Semplici.



Arbitro: Di Bello di Brindisi.



Ammoniti: 20' p.t. Valzania (F), 1' s.t. Cionek (S), 14' s.t. Kurtic (S), 28' s.t. Valoti, 38' s.t. Salamon (F), 44' s.t. Lazzari (S).