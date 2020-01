Simone Colombarini, patron della Spal, ha parlato dell'affare Bonifazi-Iago Falque: "C'è in essere un intesa con il Torino per loro" riporta Tuttosport. "Il discorso non è stato chiuso per ragioni tecniche e non economiche. Il difensore sta valutando se abbandonare i granata per venire alla Spal a giocarsi la salvezza. Con il Toro abbiamo avviato un discorso che comprende entrambi i giocatori, non è contemplata la possibilità che possa arrivare soltanto uno dei due".