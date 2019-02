Simone Colombarini, patron della Spal, ha parlato a Radio Bruno Toscana prima della gara di domenica contro la Fiorentina: "Abbiamo attraversato un periodo di appannamento al termine del girone d'andata dopo aver raccolto punti ad inizio stagione. Stiamo però giocando bene e vogliamo ricominciare a fare punti fin dalla prossima partita. Viviano? Anche lui è un cuore viola ma è un professionista e domenica darà il massimo. Da quando è arrivato ha fatto subito bene. Se ho rimpianti sul fatto che Chiesa potesse venire da noi? Noi eravamo in B e per Federico poteva essere una prima esperienza coi grandi: certamente ci avrebbe dato una grande mano. Sousa sapeva che la sua carriera sarebbe stata brillante. Lazzari in viola? Siamo arrivati ad un punto dove un giocatore come lui è giusto che prosegua la sua carriera dove può avere di più: a giugno si potrebbero aprire altre porte".