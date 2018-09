Simone Colombarini, patron della Spal, parla dopo il ko contro il Torino: "Questa sconfitta ci fa tornare con i piedi per terra ma dobbiamo continuare a lavorare così perché anche oggi qualcosa di buono l'abbiamo fatto. Lazzari ha fatto una partita incredibile, non ha sbagliato niente. Credo che più di così non si possa chiedere a un giocatore di fascia. Sono contentissimo della sua convocazione con la Nazionale, spero che sia solo l'inizio di una bellissima carriera in azzurro. I lavori al Mazza? A Ferrara per fortuna non piove come a Torino: stiamo lavorando molto, e anche se arriveremo sul filo di lana, ce la faremo per la sfida contro l'Atalanta".