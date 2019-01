Simone Colombarini, patron della SPAL ha così parlato CalcioNapoli24 Live: "Vogliamo confermarci in classifica. Poi tutto ciò che viene in più è tanto di guadagnato. Vogliamo fare un girone di ritorno come quello della passata stagione", ha detto il numero della squadra di Ferrara.



CORSA SCUDETTO - "Pensavo che il Napoli avesse bisogno di qualche partita per la nuova guida tecnica. Ma la Juventus è fortissima".



LAZZARI - "Per gennaio non si muove, vogliamo portarlo fino a giugno. Poi è un giocatore che è cresciuto, credo che sia legittimo ambire ad una squadra che può dargli più possibilità. In estate qualche interesse in più si presenterà. Valuteremo insieme cosa fare. Non credo di essere nella situazione di frenare la carriera del calciatore. Costo Lazzari di 22 milioni? Sì, è centrato sul valore del calciatore. Poi le valutazioni le fa il mercato".