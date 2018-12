Simone Colombarini, patron della Spal, parla dopo lo 0-0 con l'Udinese, facendo un punto sul mercato: "Abbiamo dato la nostra disponibilità, sempre tenendo d’occhio il budget ma prima bisognerà liberare qualcuno di quei giocatori che non giocano tanto. Manca qualcosa in più per sfondare, ma la classifica tutto sommato è quella che pensavamo di avere".