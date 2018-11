Walter Mattioli, presidente della Spal, parla dopo il pesante ko contro la Lazio: "La gara contro la Lazio? Sono curioso di sapere cosa verrà a dirci il nostro allenatore dopo una partita come questa. Sono deluso e molto, molto arrabbiato. Quando giochiamo contro questo tipo di squadre forse dobbiamo anche cambiare il modo di giocare. Ma non spetta a me decidere. Siamo arrivati all'Olimpico per fare la nostra partita: non pretendo di vincere, ma vorrei vedere un atteggiamento diverso e capire cosa pensano i giocatori e i tecnici".