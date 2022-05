Intervistato da The Italian Football Podcast, Joe Tacopina, presidente della SPAL, ha parlato del futuro di Lorenzo Colombo, attaccante in prestito a Ferrara dal Milan: "Colombo è sicuramente un giocatore che ci interessa tenere per un altro anno. Ho parlato con Massara e Maldini: questo è il suo primo anno da titolare, è partito on fire ma ha rallentato. È normale, ha solo 19 anno. È un talento incredibile, un bravo ragazzo, lavora sodo ed è qualcuno che ci piacerebbe riavere a meno che il Milan non avesse una strada diversa per lui".



Il futuro di Rossi?

"Dipende dall'infortunio di Giuseppe. Ha avuto un lieve infortunio al ginocchio, non legamento ma il menisco. Potrà riprendere ad allenarsi a luglio quando inizierà il ritiro pre-campionato. È davvero una decisione che deve prendere Giuseppe, vuole tornare. È venuto qui a novembre e ci ha messo un po' a riprendere il ritmo, ha avuto qualche problema lieve, poi si è ammalato di covid. Poveretto, è così sfortunato. Ma ringrazio Dio di averlo portato qui. Se non l'avessi portato qui, non avremmo questa conversazione in questo momento sulle congratulazioni per essere rimasti in categoria: nel suo tempo limitato ha segnato tre dei gol più importanti della stagione. Se non fosse stato per lui non avremmo accumulato tanti punti quanti ne abbiamo fatti".