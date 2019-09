Nuova avventura per Shaka Mawuli Eklu. Il centrocampista classe 1998, di proprietà della Spal e reduce dal prestito al Catanzaro, è pronto a volare in Slovacchia per vestire la maglia dell'Fc ViOn Moravce, club di massima divisione. Le parti hanno raggiunto l'accordo sulla base del prestito secco fino al 31 luglio 2020.



Grande soddisfazione da parte della società slovacca, che - come dichiarato dal direttore sportivo Juraj Koprda - con l'arrivo di Shaka Mawuli è convinta di poter competere per un posto nei preliminari della prossima Europa League. Il ghanese, autore di tre reti nella passata stagione con il Catanzaro, è arrivato in Italia nel 2013 e dopo un anno al Serino, club di promozione campana, è stato acquistato dalla Spal. Al termine di una grande stagione (2016/2017) con la Primavera del club estense, è stato ceduto in prestito nella stagione 2017/2018 all'Alma Juventus Fano e in quella passata al club calabrese.



Shaka Mawuli volerà stasera a Zlate Moravce, dove sosterrà le visite mediche con il club slovacco prima dell'ufficialità. L'operazione, condotta da Daniele Di Napoli e Giacomo Laurino, è la prima di una lunga serie grazie alla nuova collaborazione tra la Spal e l'FC ViOn Moravce.