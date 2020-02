Spal-Juventus 1-2



Juventus



Szczesny 6,5: non è chiamato a super interventi, ma fa buona guardia in ogni circostanza.

Danilo 6: prestazione solida, in questo momento ha sorpassato De Sciglio. E forse anche lo stesso Cuadrado per il ruolo di terzino puro.

Rugani 5,5: Petagna gli crea qualche grattacapo, è sempre lui a causare il rigore dell'1-2.

Chiellini 6: un po' di ruggine da grattare via, soprattutto in fase di costruzione del gioco. Ma è tornato ed è la miglior notizia possibile in vista della seconda parte di stagione, ma anche dell'Europeo 2020 (9' s.t. De Ligt 6: due difficoltà, entrare a partita in corso e evitare il cartellino giallo. Le affronta in scioltezza).

Alex Sandro 6: spinge poco, controlla Strefezza senza particolari apprensioni.

Ramsey 6,5: nella catena di destra è ancora quello meno convincente, ma Sarri gli dà fiducia e così può trovare continuità. Il gol arriva proprio nel modo che più serviva alla Juve, con un inserimento ad approfittare degli spazi lasciati da Dybala (28' s.t. Rabiot 6: inserito per blindare il risultato).

Bentancur 6,5: vice Pjanic, interpreta il ruolo con decisione e geometrie pulite.

Matuidi 6: il solito Matuidi, copre le spalle come nessun altro a Cristiano Ronaldo, ma rallenta il gioco (34' s.t. Bernardeschi s.v.).

Cuadrado 6,5: assist vincente e anche molto altro. Nel tridente gioca libero di imperversare e ritrova la fantasia dei tempi antichi

Dybala 7: forse il migliore in campo, il palo gli nega un gol bello quanto meritato, gioca a tutto campo e lo fa alla grande inventando calcio per tutta la squadra.

Cristiano Ronaldo 7: un gol annullato per fuorigioco millimetrico e un altro da bomber di razza, inarrestabile, al secondo anno scrive la storia della serie A. Giocando con le marce basse, fa un gol e potevano essere anche tre o quattro.



All. Sarri 6: passi avanti in fase di proposta del gioco, perché la Juve finalmente verticalizza. Però soffre più di quanto si dovrebbe anche contro l'ultima in classifica.