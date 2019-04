Jasmin Kurtic, centrocampista della Spal, parla a Sky Sport prima della sfida contro il Cagliari: "Oggi sappiamo che il Cagliari è una squadra molto importante soprattutto in casa. Sono aggressivi, pressano tanto, in settimana ci siamo preparati tanto e non dobbiamo pensare alla stanchezza perché è un periodo del campionato in cui non devi soffermarti su queste cose",