Doppietta contro l'Empoli che regala il pareggio alla Spal, Jasmin Kurtic parla a Sky Sport al termine del match: "Ringrazio lo staff medico, il dottor Pederzini che mi ha fatto un bell'intervento: l'infortunio è alle spalle, lavoro per migliorare e per portare più punti possibili alla Spal. Dobbiamo stare più attenti, non siamo entrati in partita come dovevamo far e dobbiamo migliorare sotto questo aspetto. Ripartiamo dal secondo tempo in cui in inferiorità numerica siamo stati molto bravi sia in fase offensiva che in quella difensiva".