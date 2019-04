Manuel Lazzari, laterale della Spal, parla a Sky Sport di questo finale di stagione, con i ferraresi che sono a un passo dalla salvezza: "Abbiamo fatto una grande vittoria ad Empoli, manca davvero poco per la salvezza. Siamo molto contenti, raggiungere un'altra salvezza sarebbe importantissimo. Ancora non ce l'abbiamo fatta, dobbiamo restare concentrati. Il momento più difficile per me? Nel girone di ritorno, quando mi sono infortunato. Per la squadra c'è stato un periodo in cui giocavamo bene ma non arrivano i risultati. Adesso abbiamo cambiato marcia. La vittoria di Empoli è stata solo la ciliegina sulla torta, abbiamo battuto squadre come Roma e Juventus: nessuno si aspettava questi risultati da parte della SPAL".