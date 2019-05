L'esterno della Spal Manuel Lazzari ha parlato ai microfoni di Sky Sport al 45' del match contro il Napoli: "Sinceramente penso che sia una partita alla pari. Il Napoli ha preso un palo e avuto qualche occasione, è una grandissima squadra e lo sapevamo. Ma abbiamo creato anche noi, dobbiamo cercare di alza il ritmo nel secondo tempo, sperando che magari loro calino".



Il Napoli ti segue per il mercato. "Non mi interessa. Vogliamo portare a casa dei punti per il decimo posto, daremo il massimo fino al 90'. Proviamo a portare a casa un risultato positivo"