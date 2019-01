L'esterno della Spal Manuel Lazzari ha concesso una lunga intervista a Dazn, nella quale ha parlato a tutto campo.



NUOVO RUOLO - "Un giorno mi vedo sicuramente come terzino e il mio punto di riferimento è Cancelo: ad oggi è il terzino più volte del mondo e ogni volta che lo vedo giocare mi innamoro".



VITA PARALLELA - "Non avessi fatto il calciatore, avendo studiato meccanica, sarei finito a lavorare in quel mondo".



TIFOSO - "Da bambino tifavo Milan e andavo sempre al bar con mio padre a vedere le partite. 10 anni fa il mio curriculum da giocatore lo avrei inviato a Galliani, ma da quando gioco ovviamente non tifo più una squadra ben precisa".



CRESCITA - "Sono migliorato tantissimo nei cross, perché più che tecnicamente ci ho lavorato di testa e ho capito come va colpito il pallone. E' una questione di testa, tutto qui".