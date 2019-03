Manuel Lazzari, esterno della Spal, parla a La Nuova Ferrara in vista della sfida contro la Roma: "Siamo ancora in zona salvezza e vogliamo conservare questa posizione. Ci manca la vittoria, soprattutto in casa. Sabato con la Roma ce la metteremo tutta. La dose di preoccupazione è quella che c’è sempre stata. Se giochiamo come sappiamo, con aggressività e ritmo, possiamo mettere in difficoltà chiunque, grandi comprese, tranne la Juventus che fa un campionato a parte. Ma anche con i bianconeri, se va come l’anno scorso (pareggiarono, ndr). Adesso pensiamo alla Roma, e non è un discorso di casa o fuori. In trasferta forse andiamo meglio, però per me non cambia molto. Vogliamo vincere, anche per dare una gioia alla nostra gente. Come mi sento? A inizio settimana ho cominciato ad allenarmi pienamente con la squadra. Ce la sto mettendo tutta, non è facile essere al 100%, sento ancora qualche dolorino. Però sono contento perché ritengo di essere a disposizione, poi deciderà mister Semplici se schierarmi dall’inizio oppure no".