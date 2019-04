Cagliari-Spal 2-1

Viviano 5: il suo è un avvio da incubo. Respinge malamente il tiro di Barella e regala il tap-in facile facile a Faragò. Nella ripresa si riscatta con due super interventi su Barella.



Felipe 6: segue come un'ombra Pavoletti arginandolo con efficacia. Almeno fino all'incornata vincente dell'attaccante rossoblù.



Vicari 5,5: attento nelle chiusure preventive, va in difficoltà quando Joao Pedro si abbassa tra le linee.



Bonifazi 6: brillante in marcatura, elegante quando esce palla la piede dalla difesa.



Dickmann 5,5: prestazione anonima. Spinge poco e difende ad intermittenza.



(Dal 26' s.t. Petagna 6: entra e sfiora subito il gol. E' imprescindibile per questa Spal).



Schiattarella 5,5: soffre la costante pressione di Ionita e Barella, che gli impediscono di giocare con tranquillità. (Dal 37' s.t. Valoti SV).



Missiroli 6: costruisce gioco e ricama nella metà campo avversaria. E' poco intraprendente quando il Cagliari gli concede il tiro dal limite dell'area.



Kurtic 5,5: si vede pochissimo sia in fase di possesso che in quella di interdizione. Nella ripresa alza bandiera bianca per un problema fisico.



(Dal 18' s.t. Costa 5,5: entra e va subito in crisi con le accelerazioni di Barella e Faragò).



Fares 6: da un suo cross nasce il rigore trasformato da Antenucci, poi è sempre propositivo sulla corsia mancina. Senza dubbio tra i più positivi dei suoi.



Paloschi 5,5: lavora bene spalle alla porta, gli manca però il guizzo vincente negli ultimi 16 metri.



Antenucci 6: svaria su tutto il fronte d'attacco alla ricerca della giusta posizione. Realizza con freddezza il rigore del momentaneo pari.



All. Semplici 5,5: la partenza da incubo gli rovina i piani, poi cerca di rimediare passando al 4-3-3. Difficile trovare un senso all'esclusione iniziale di Petagna, elemento imprescindibile per questa Spal. Per la salvezza c'è ancora tanto da fare.