Spal-Sampdoria 3-1



Gomis 6: nessuna apprensione particolare per il senegalese, fresco di convocazione mondiale



(dal 90' Marchegiani sv)



Simic 7,5: partita sontuosa del difensore spallino chiamato oggi a sostituire lo squalificato Cionek



Vicari 6,5: ordinaria amministrazione per il centrale romano



Felipe 6,5: a completare il pacchetto difensivo la solida prestazione del brasiliano



Lazzari 7: è il giocatore in più di questa squadra, quello che punta l'uomo e cambia passo. Lotta per esserci dal primo, ma è costretto ad uscire per una ricaduta



(dal 58' Costa 6,5: entra con carattere e determinazione giocando una ottima mezz'ora)



Kurtic 6,5: domina nei contrasti aerei e gioca molto bene con i compagni di reparto



Viviani 7: torna in regia e mostra molta sicurezza e regalando un assist prezioso per il raddoppio



(dal 78' Schiattarella sv)



Grassi 7: altro gol per chiudere un grande finale di stagione da grande protagonista



Mattiello 6,5: polmoni a disposizione di tutta la squadra, grandi recuperi ai quali sono mancati solo spunti offensivi



Paloschi 6: messo in ombra dal compagno di reparto si vede annullare un gol dal Var allo scadere



Antenucci 8: il capitano regala una doppietta per la salvezza, chiude con 11 gol, un grande leader





All. Semplici 8: conquista l'obiettivo stagionale con grande intelligenza e chiude con una grande vittoria. Grande allenatore