: non sempre stilisticamente impeccabile, ma sulla rete di Albiol non ha colpe, mentre in altre circostanze riesce a salvare il risultato: sempre molto impegnato, esce bene da un impegno estremamente probante (dal 38’ st Floccari sv): ci mette tanto fisico, si prende anche un giallo, anche se spesso soffre nell’uno contro uno: guida con giudizio e fisicità la difesa fino all’infortunio (dal 42’ pt: meno bene del compagno che sostituisce, ma non sfigura al San Paolo): si va vedere in fase di spinta, prova qualche percussione, raddoppiando con continuità sulla sua corsia. Nel finale di gara stacca di testa a botta sicura e si vede respinta la conclusione da un miracolo di Meret: conferma quanto di bene si racconta sul suo conto, creando anche l’occasione più pericolosa della Spal nei primi tre quarti di gara con un tiro che impegna Meret. In fase difensiva ci mette tanta corsa che rende difficile l’inserimento partenopeo: buona gara di lotta e di intensità.Sua la prima conclusione vera della Spal, poi tanta sostanza ed una sufficienza meritata: si vede poco, anche perché la Spal fa percentuali bassissime di possesso palla ed esce anche in non perfette condizioni (dal 14’ st: ci mette più dinamismo del compagno che sostituisce, rispondendo alla consegna di Semplici): si mette in mostra in poche circostanze, positivo nei ripiegamenti, cerca qualche imbucata senza successosi vede pochissimo, quasi mai un pallone giocato nella trequarti partenopea. Vero che era prevedibilmente difficile la partita, ma qualcosa in più era ipotizzabilestesso giudizio fatto per Antenucci, ci mette un po’ di fisico in più, ma la sostanza non cambiaesce a testa altissima dal confronto del San Paolo, senza punti ma con ottimi segnali per il finale di 2018