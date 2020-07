Genoa-Spal 2-0: para un rigore e dà sicurezza a tutto il reparto. Nella ripresa, però, non è sicuro sul calcio di punizione di Schone, che lo buca dalla distanza.: probabilmente il migliore della retroguardia spallina. Non fa registrare giocate particolari, ma è il più attento là dietro: non commette errori e si limita a svolgere il compitino.altra partita in cui si mostra insicuro e poco preciso. Va meglio del compagno di reparto, ma non arriva al sei in pagella.: altro errore marchiano della sua stagione, con Pandev che lo supera senza alcuna difficoltà in occasione della rete del vantaggio. Il processo involutivo del centrale è sempre più evidente.: timido e impacciato, si rende protagonista del fallo da rigore con una indecisione da amatore. Per sua fortuna Letica gli salva la faccia con un super intervento.: il più positivo della mediana spallina, sia per presenza fisica che per continuità nel corso del match. Prova a far valere le proprie qualità e a sostenere i compagni che, però, hanno la tendenza a schiacciarsi troppo.(dal 30' s.t.il giovane estone viene buttato nella mischia un po' a sorpresa da Di Biagio e, nonostante una certezza timidezza, fa intravedere anche buone cose. Certo, la strada da fare è ancora tanta, ma sembra esserci del potenziale.(dal 13' s.t.: entra in campo in un momento estremamente complicato della partita e prova a rimettere ordine in mediana riuscendoci solo a sprazzi).evanescente in entrambe le fasi. Non è più il centrocampista totale delle passate stagioni.: Masiello riesce sempre a contenerlo senza grosse difficoltà. Il motorino questa domenica non si accende e il laterale brasiliano si limita a difendere senza mai proporsi concretamente in avanti.(dal 13' s.t.: più vivo di Strefezza, ma comunque inconsistente).: si muove tanto e combatte, cerca di alzare il livello tecnico della manovra ma è poco servito e mal coinvolto dai compagni.(dal 24' s.t.: entra in campo e porta subito a casa un giallo per un brutto intervento. E' l'unico squillo della sua partita).questa volta anche lui si abbassa al livello dei compagni e mette a referto una prestazione insufficiente che sembra comunicare una certa rassegnazione rispetto ad ogni possibile sogno salvezza.: la Spal che dovrebbe giocare ogni partita come una finale si presenta in campo, per l'ennesima volta, con un piglio poco convinto. La fase difensiva non funziona, sia per errori individuali che di sistema, e in attacco la squadra fa pochissimo. Troppo poco per poter pensare ad un progetto a lungo termine sotto questa bandiera.