Spal-Lecce 1-3



Berisha 5,5: rischia di combinare qualche pasticcio prima con i piedi servendo Babacar, poi sbaglia una facile uscita dove viene anticipato da Babacar. Poco sicuro.



Cionek 5: deve controllare Babacar che attacca dalla sua zona di competenza e difatti viene saltato nell'azione che porta al rigore giallorosso ma come se non bastasse commette il fallo su Mancosu per il secondo penalty. Disattento.



Vicari 5,5: tiene la difesa, preciso in alcuni anticipi. Qualche brivido quando non copre abbastanza un'uscita di Berisha su cui si avventa Babacar.



Felipe 5: ha sulla coscienza il fallo che causa il rigore del vantaggio ospite, successivamente sfiora il gol con un tiro da fuori a cui risponde Gabriel con un ottimo intervento.



(dal 9' st Igor 5,5: il suo ingresso dà più freschezza al reparto arretrato ma va in difficoltà alla prima accelerazione di Falco che lo costringe all'ammonizione).



Di Francesco 6,5: autore del gol del pareggio stilisticamente notevole. Corre tanto sulla fascia destra dove può duettare con Petagna e tira fuori la sua ottima tecnica rendendosi spesso pericoloso. Si deve arrendere per un problema fisico nei primi minuti della ripresa.



(dal 12' st Strefezza 5,5: entra al posto del migliore dei suoi ma non è allo stesso livello. Prova a sfondare sulla fascia con la sua freschezza ma crea poco.)



Murgia 6: Ottimo il suo assist per il gol del momentaneo pareggio di Di Francesco oltre ad una prestazione di qualità con il suo dinamismo a centrocampo. Dopo un buon primo tempo cala nella ripresa come i compagni.



Missiroli 5,5: lui deve cercare di fare filtro a centrocampo ma non basta per fermare gli avversari giallorossi.



Kurtic 5,5: insufficiente perchè ci si aspetta qualcosa in più da lui. Spesso crossa dal centro sinistra ma nessuno sfrutta le sue giocate. Nella ripresa cala e la squadra ne risente.



Reca 5,5: ha provato a mettere qualche cross in area senza essere pericoloso, spesso preferisce servire il vicino Kurtic per far arrivare in area qualche pallone per gli attaccanti.



(dal 32' st Valoti sv)



Floccari 5: davvero poco e nulla in attacco. Dovrebbe essere lui a concludere le azioni ma Lucioni lo anticipa spesso. Per farsi vedere cerca di partecipare all'azione ma nulla di più.



Petagna 6: ha parte del merito sul primo gol con una discesa sulla fascia che ha portato all'assist di Murgia. Si muove tanto su tutto il fronte d'attacco con giocate di qualità sia dal limite che sulla fascia ma non è abbastanza per far male.



All. Semplici 5,5: Sposta Di Francesco sulla fascia destra e la sua mossa è risultata vincente ma Floccari accanto a Petagna ha portato davvero a poco. La difesa è da registrare visti i rigori causati e la facilità con cui Babacar, ad esempio, è arrivato in area per il primo penalty. Sfortunato per l'infortunio dell'autore del gol in apertura di ripresa ma la squadra ha concesso troppo al Lecce rischiando anche di subire in contropiede.