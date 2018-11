Per poco non regala il gol alla Lazio, ha una sua interpretazione personale dei cross spesso azzardata o errata, ma ha pure un rinvio che è un assist continuo per gli attaccanti. Sul gol di Immobile non può nulla, sui tiri da fuori non sembra sempre reattivo. Chiude la saracinesca per impedire che diventi una goleada.Un po' in apnea a volte, sembra supportare poco i compagni di reparto, Semplici lo toglie al rientro dagli spogliatoi.Cambia l'interprete, non cambia la sostanza. La Lazio passa per la terza volta).Troppe disattenzioni difensive, si fa sorprendere dalla fisicità di Caicedo e si ritrova al centro di una specie di caso a fine primo tempo, con un tocco che poteva costargli caro su Immobile.Dietro la Spal fatica a contenere i due attaccanti della Lazio, ma ci prova. Insieme ai compagni non riesce mai a contenere il tandem della Lazio.Sul taccuino di Tare da almeno un anno, e si capisce perché: brucia Lulic e serve un assist chirurgico per Antenucci che gela l'esultanza della Lazio. Uno dei migliori dei suoi.A centrocampo ha personalità, duetta con Valdifiori e compagni, poi scende di tono quando la partita oramai è andata.La mente della Spal, prova a regolare i ritmi del match, ma non può rimediare agli errori degli altri.: Aiuta i suoi quando può, ma è troppo impreciso. Nel primo tempo regala una palla-gol a Caicedo ma partecipa al gol di Antenucci. Sbaglia pure sul terzo e sul quarto gol della Lazio. Disastroso.(dal 36' st Dickmann s.v.)Prova la punizione nel primo tempo, è sfortunato nella deviazione sul secondo gol di Immobile. Per il resto fa poco.: Sua la miglior palla gol del primo tempo, frenato irregolarmente da Acerbi. Il suo tiro a giro fa venire un bel brivido a Strakosha. Esperienza, concretezza, al primo pallone buono strozza l'esultanza per il vantaggio Lazio.Meno incisivo del compagno di reparto, fa poco e non aiuta molto la squadra. Potrebbe fare di più, combatte poco.La sua squadra è come sempre ben messa in campo, poi crolla miseramente. Una partita malcostruita, malgiocata, mal interpretata. Travolti i suoi, le colpe sono anche del mister.