Parma-Spal 2-3



Viviano 5: spesso impreciso nei rinvii; mostra poca sicurezza tra i pali



Felipe 6: lotta con Inglese al centro della difesa biancazzurra



Simic 5: causa il rigore del Parma con un intervento ingenuo



(Dal 22’ s.t. Antenucci 6: entra e la Spal segna due gol)



Bonifazi 6: il giocatore della difesa spallina che meno soffre le ripartenze ducali



Fares 6,5: grande corsa sulla fascia sinistra tra difesa e attacco



Kurtic 5,5: ci prova in tutte le maniere ma le sue conclusioni terminano lontano dai pali di Sepe



Valdifiori 6: alterna i duelli in regia con Scozzarella; buona tecnica in mezzo al campo



(Dal 22’ s.t. Valoti 6,5: entra e segna il gol dell’1-2)



Missiroli 5,5: spesso sovrastato dalla tenacia di Barillà



Lazzari 6,5: corsa e qualità sulla fascia destra; vicino al gol nel primo tempo, fornisce l’assist a Valoti



Petagna 6,5: Bruno Alves non gli concede quasi mai spazio; trova il gol del pareggio nella ripresa



(Dal 40’ s.t. Floccari sv)



Paloschi 5: spesso fuori dalle azioni offensive della Spal, non incide sotto porta



All. Semplici 6,5: schiera la sua squadra molto propensa ad attaccare il Parma