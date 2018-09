Spal-Atalanta 2-0



Gomis 6,5: praticamente in vacanza per tutta la durata del primo tempo, salva il doppio vantaggio di Petagna con i guantoni su Zapata al 13’ s.t. Chiude con freddezza la porta a doppia mandata, conservando il bis.



Cionek 6: rende difficili le cose a Zapata e tiene bene palla. Una sicurezza.



Missiroli 6,5: i suoi occhi sono costantemente rivolti a Petagna e i tacchetti spesso nell’area piccola ospite a creare varchi inaspettati.



(dal 27’ s.t. Everton Luiz 6: mantiene palla quando è essenziale e tanto basta).



Antenucci 6,5: sempre pericoloso in area di rigore, al 9’ p.t. gli ruba il pallone del gol solo Masiello. Al 14’ p.t. lancia una bomba che fa tremare Gollini e tutta la tribuna Ovest, di poco fuori. Quando Palomino prende le misure per lui il gioco si fa duro.



Kurtic 6,5: uno dei grandi ex nerazzurri da monitorare, cade male a pochi minuti dal fischio d’inizio, confonde e rende vana la marcatura di Freuler.



Vicari 6,5: frena Zapata e poi, non contento, anche il Papu Gomez. Grande prova la sua, applauditissimo.



(dal 32’ s.t. Djourou sv)



Felipe 7: vicino al gol al 20’ p.t. su un’azione corale ben congegnata dalle retrovie; al 28’ p.t. libera Gomis da un tiro insidioso dell’attacco nerazzurro salvando la porta. Cerca il gol al 5’ s.t., parato, poi concretizzato da Petagna.



Schiattarella 6: prezioso il suo contributo dalla mediana con calci piazzati e corner verso l’area piccola.



Lazzari 7: partenza sprint dell’estense che supera facilmente Masiello & Co. Trema sempre la fascia destra nerazzurra invasa dalle sue incursioni. La sua cavalcata al 29’ s.t. lascia tutto il Mazza a bocca aperta.



(dal 40’ s.t. Simic sv)



Petagna 7,5: il più temuto dagli avversari, all’8’ p.t. si fa trovare a due passi dall’ex compagno Gollini, ma la difesa intercetta prima. L’intesa con Missiroli è al top, ma manca la concretezza. Con Rigoni ha vita facile ma con Ilicic la storia cambia e lui non ne fa parte. La vendetta è servita, di rabbia trova il gol ed esulta senza problemi. Ma non gli basta, vuole l’euro-gol del monday night e all’11’ s.t. se lo prende rivendicando la sua fame sottoporta.



Fares 6: il suo colpo di tacchetto è arrestato solo dalla bramosia difensiva di Castagne; recupera palloni già persi.





All. Semplici 7: cravatta e camicia per celebrare degnamente la serata, non può lamentarsi della gara dei suoi, che cercano l’area con azioni corali interpretando bene la gara. Petagna trasforma la legge degli ex in dittatura estense e lui ringrazia.