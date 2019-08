Bologna-Spal: 1-0



Berisha 6.5: il reparto difensivo lo copre ma l'attenzione è sempre alta, un paio di scossoni ma lui c'è. Peccato per il gol subito.



Cionek 6: serata impegnativa a copertura della sua zolla, Sansone e Dijks battono molto la sua fascia e lui ci mette una pezza come può.



Vicari 6: stasera è chiamato prima a francobollare Destro e poi Santander. Riesce bene nel suo compito nel primo tempo, meno nel secondo.



Felipe 5.5: al contrario della fascia opposta qua la spinta non è costante, appare spesso insicuro. Può dare sicuramente di più.



D’Alessandro 6: il duello con Dijks va avanti per tutto il match, se in fase di spinta riesce a dire la sua, quando è chiamato a coprire commette qualche sbavatura.



Valoti 5.5: serata non particolarmente ispirata, in mezzo c'è densità da cui non spicca, i padroni di casa fanno densità e lui si perde.



(dal 19' s.t. Valdifiori 6: prestazione senza infamia e senza lode).



Missiroli 6: pochi spunti ma tanto ordine, in mezzo è una sicurezza anche in fase difensiva. Stasera non illumina ma è sempre un riferimento.



Kurtic 6: parte a supporto di Igor e viene monitorato con costanza dai difensori avversari. Per questo il suo raggio è molto limitato.



Igor 6: è adattato e si vede, con la palla tra i piedi si trova a suo agio ma il ruolo richiede anche caratteristiche che non gli appartengono.



(dal 38' s.t. Tomovic: s.v.).



Di Francesco 5.5: ex della serata viene schierato in un ruolo che gli appartiene poco, fatica ad incidere e trovare praterie in cui liberare la sua velocità.



(dal 36' s.t. Floccari: s.v.).



Petagna 6: lento e macchinoso ma fondamentale. Lotta con tutti e spesso esce vincitore, svaria su tutto il fronte d'attacco impegnando tutta la difesa.



All. Semplici 5.5: solita organizzazione di gioco e semplicità di idee. E' costretto ad incastrare le pedine a sua disposizione per mantenere la sua identità anche se con qualche difficoltà.