Spal-Genoa 1-1



Viviano 6: forse poteva fare qualcosa di più sul tiro di Lapadula, ma la vicinanza del colpo lo ha messo fuori causa. Per il resto della partita è sempre preciso.



Bonifazi 6: ormai è un titolare a tutti gli effetti. La sua fisicità e la concentrazione gli hanno permesso di ritagliarsi uno spazio importante in questa Spal che ora non può più rinunciare a lui.



Vicari 6: luci e ombre per il difensore italiano, che talvolta è impreciso e rimedia anche un giallo che lo costringerà a saltare il prossimo turno di campionato. E', però, decisivo in occasione del gol dell'1-0, con una spizzata decisiva per servire il compagno di reparto.



Felipe 6,5: inizio di partita molto complicato per il centrale ex Udinese che spende subito un fallo da ammonizione. Si fa perdonare le incertezze iniziali con la rete dell'1-0, maturata su un corner intelligentemente preparato da Semplici.



(dal 14' s.t. Regini 5: non un buon impatto sul match. Diversi errori marchiani, conditi da incertezze e timidezza. Questa stagione ha giocato poco e si vede).



Lazzari 6,5: dopo qualche minuto di adattamento alla partita, inizia a macinare dribbling e cross saltando in modo sistematico la pressione di Criscito. Ancora una volta è tra i migliori in campo, confermando di essere uno dei grandi protagonisti di questa ottima stagione della Spal.



Murgia 6: dimostra di avere tanta voglia di fare, ma talvolta è fin troppo esuberante. Nonostante questo è sempre presente nella partita e pur con diversi errori è capace di aiutare la squadra in modo efficace in entrambe le fasi. Missiroli 6: ritrova il posto in cabina di regia e con esso le certezze dell'ultimo mese.



Kurtic 6: attento e preciso, ma mai decisivo. Autore di una partita senza infamia e senza lode, non fosse per l'ottimo corner battuto in occasione della rete di Felipe. Va ad un passo dal gol del 2-1 con un ottimo inserimento, ma Romero salva sulla linea.



Fares 6,5: conferma il buon momento di forma con un'altra ottima prestazione. Tanta corsa, buone giocate e attenzione ad entrambe le fasi di gioco. Nonostante qualche sbavatura il suo impatto sul match resta decisamente positivo.



Floccari 6: combatte e cerca diverse di concludere verso la porta di Radu, anche se con poca precisione. E' protagonista di un episodio dubbio nell'area del Genoa, con il VAR e Massa che hanno deciso di non concedere il penalty.



(dal 26' s.t. Antenucci sv )



Petagna 5,5: partita atipica per il 37, che spesso si abbassa a cucire il gioco fin nella propria metà campo. Non arriva quasi mai alla conclusione e si fa ammonire per proteste: è la versione sbiadita del Petagna visto nelle ultime settimane.



(dal 40' s.t. Paloschi sv)



All. Semplici 6,5: altra buonissima prestazione della sua Spal, che dopo i primi minuti di sofferenza è uscita alla distanza. Il pareggio è un risultato che permette alla squadra di avvicinarsi all'obiettivo salvezza che è sempre più alla portata.