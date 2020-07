Spal-Torino 1-1: non è sempre bello esteticamente, ma è molto efficace. Compie diverse ottime parate su Zaza e Verdi sventando un passivo maggiore.ha l'occasione di sbloccare la partita alla mezz'ora del primo tempo, ma la sua conclusione si spegne alta sopra la traversa. In fase difensiva è ruvido e fatica a contenere un Ansaldi decisamente più frizzante. In occasione della rete del vantaggio di Verdi si lascia superare con troppa facilità dall'argentino, con il conseguente cambio di campo che porta al gol del Toro.Vicari 5,5: alza leggermente il livello della sua prestazione rispetto alle ultime partite, ma non sembra aver ritrovato la fiducia dei suoi giorni migliori.non regge il peso di due attaccanti mobili e forti fisicamente come Belotti e Zaza, che lo portano a commettere diversi errori.a sprazzi si rivede il fantastico giocatore ammirato prima dell'infortunio, ma la migliore condizione è ancora lontana e i pochi minuti giocati in stagione pesano molto alla lunga.(dall'11' s.t.: debutta con buona personalità giocando un discreto spezzone di partita).: anche oggi fatica ad entrare nel vivo del gioco. Tocca pochi palloni e si limita a guardare la partita da spettatore non pagante.prestazione in crescita rispetto alle ultime uscite personali che erano state decisamente più negative. Gioca con generosità su entrambi i lati del campo, provando a far valere la sua esperienza.: mette tutta la sua fisicità in campo, andando più volte a infastidire gli avversari in mediana. E' quasi sempre il migliore della mediana spallina e anche oggi non fa mancare tutto il proprio supporto servendo un assist a D'Alessandro.: prova a dare la scossa alla squadra con le sue sgroppate, ma un po' per limiti collettivi, un po' per la sua imprecisione non si rende mai davvero pericoloso.(dal 37' s.t.: un corpo completamente avulso dal gioco della squadra.(dall'11' s.t.entra e cambia la partita con grande voglia e giocate importanti. Prima va a vicino a procurarsi un rigore, poi pareggia la partita con un diagonale perfetto).: alterna buone giocate ad assolute ingenuità. Sembra meno concentrato del solito, probabilmente ha alzato bandiera bianca anche lui dopo la retrocessione aritmetica.finalmente una Spal che non si arrende al primo gol subito. Passo avanti importante rispetto all'ultimo mese, peccato che sia arrivato troppo tardi.