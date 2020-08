Colpevole sul gol di Duncan, poi tira fuori alcune parate di alto livello. Troppo indeciso sul gol di Kouamè: La difesa di casa soffre per gran parte della partita, e l’ex della gara non riesce sempre a mettere le dovute toppe.: Serata complicata anche per lui, lotta contro gli attaccanti viola.: Per larghi tratti di gara il migliore dei tre dietro, poi commette un’ingenuità gigante in occasione del rigore procurato su Chiesa.: Dei suoi è il più pimpante, colpisce anche una traversa importante nel primo tempo.(Dal 36’ s.t.: SV): Migliore dei suoi senza dubbio, trova un gol molto bello. Nel secondo tempo cala, come tutta la Spal.(Dal 40’ s.t.: SV): A centrocampo lotta, contro la sua ex squadra ha anche una motivazione in più. Non sfigura.: Non riesce mai a prendere in mano le redini della sua squadra, partita incolore.: Dovrebbe portare freschezza e vivacità al centrocampo, ma ci riesce solo a metà.(Dal 15’ s.t.: Porta vivacità ai suoi, anche se la squadra non lo supporta.): Ottimo nel rubare palla a Lirola e aprire l’azione del momentaneo pareggio con un bellissimo assist.(Dal 36’ s.t. Salamon: SV): Sgomita per tutti i minuti che ha a disposizione, ma dai suoi piedi non passano mai palloni pericolosi.(Dal 15’ s.t.: Anche lui non riesce ad accendere la luce al suo attacco, non riuscendo mai ad avere chiare palle gol)La sua Spal si scioglie nel secondo tempo, dopo una prima frazione giocata a buon livello.