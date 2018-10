la deviazione beffarda di Djourou lo mette fuori causa in occasione del gol di Icardi. Riesce a chiudere la linea di passaggio cercata da Keita nel primo tempo sventando così la rete del raddoppio dell'Inter. Non può nulla sul gol del raddoppio interista.: nel primo tempo argina Perisic senza eccessive difficoltà e risulta il migliore del pacchetto arretrato della Spal. Nella ripresa è complice di Djourou sul secondo gol di Icardi che lo trova completamente fuori posizione.: protagonista sfortunato nell'azione del primo gol nerazzurro firmato da Icardi, il centrale di Semplici appare in costante difficoltà, soprattutto sugli inserimenti delle frecce nerazzurre. E' mal posizionato anche in occasione del gol del raddoppio del capitano dell'Inter: è pericoloso in diverse occasioni dal punto di vista offensivo, ma quando si trova a difendere va spesso in difficoltà sulle penetrazioni di Vrsaljko che, soprattutto nel primo tempo, trova sempre spazio per arrivare al cross.: è il solito motorino e, anche se di fronte ha un avversario ostico come Asamoah, viene sempre cercato dai compagni, che si affidano alla sua velocità. Cresce con il passare dei minuti e gioca un secondo tempo di altissimo livello risultando tra i migliori in campo.: è l'equilibratore della squadra di Semplici, che si appoggia a lui quando si trova in difficoltà. Esperienza e intelligenza lo aiutano a uscire dalle situazioni di pressing alto proposte dall'Inter nei primi minuti. Manca il suo contributo in fase offensiva, ma non è quello il suo mestiere.(dal 38' s.t.mette tanto fosforo nella manovra della Spal che passa sempre dalle sue giocate; in diverse occasioni riesce a verticalizzare sulle punte tagliando fuori il pressing, per la verità infruttuoso, dei mediani dell'Inter.gara di grande quantità per il numero 8, che mette in campo una prestazione muscolare e decisa. E' prezioso il suo contributo in fase di rottura ed impostazione, e risulta essere il migliore della mediana di Semplici.(dal 34' s.t.: soffre tremendamente le sortite offensive di Vrsaljko, che mette in grande difficoltà sia lui che Felipe. In fase offensiva è sterile durante tutto il corso del primo tempo, ma nella ripresa ha il merito di firmare l'assist per il pareggio di Paloschi.riesce a creare non pochi problemi alla retroguardia dell'Inter, che soffre la sua fisicità e la sua abilità nella gestione della palla. E' pericoloso in più di un'occasione, con Handanovic costretto agli straordinari per evitare che trovi la via del gol.: gara inevitabilmente macchiata dall'errore dal dischetto arrivato al quarto d'ora del primo tempo. Si batte e mette in grande difficoltà Miranda, che soffre sulle combinazioni tra lui e Petagna, ma è poco preciso sotto porta; all'inizio della ripresa manca l'appuntamento con la rete in più occasioni.(dal 21' s.t.: entra in campo con grandissima voglia e trova la rete del pareggio dopo appena cinque minuti. Al momento è l'attaccante più in forma tra quelli a disposizione di Semplici e mostra ancora una volta il suo talento da rapace d'area di rigore).: la sua Spal lotta dal primo all'ultimo minuto e fa passa avanti importanti, sotto il profilo dell'atteggiamento, rispetto alle ultime giornate. Buona la reazione dopo la rete del primo svantaggio, ma resta il dato di una difesa che continua a dimosrtarsi troppo fragile. La scelta di schierare Djourou in mezzo alla difesa non ha pagato, con il classe '87 che è stato determinante in negativo in entrambi i gol dell'Inter.