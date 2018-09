Torino-Spal 1-0



Gomis 6: non può nulla sul colpo di testa di Nkoulou che permette al Torino di vincere la partita. Poco prima era stato autore di un intervento difficile su una deviazione da pochi passi di Belotti.



Cionek 6,5: nel secondo tempo è bravo a interrompere un pericoloso contropiede del Torino, sul parziale di 1-0, intercettando il passaggio di Baselli per Falque. Se la palla fosse arrivata a destinazione lo spagnolo si sarebbe trovato a tu per tu con Gomis.



(dal 78' Paloschi: sv)



Vicari 6: attento e concentrato è autore di una prestazione difensiva. Riesce a contenere bene gli attaccanti del Torino.



Felipe 5,5: dei tre difensori schierati da Semplici nella formazione titolare è quello che nel primo tempo ha più problemi nel contenere gli attaccanti avversari. Appare in difficoltà in particolare quando viene puntato da Falque.



(dal 46' Djourou 6: entra bene in partita e si rende autore di alcune buone chiusure difensive)



Lazzari 7: festeggia la prima convocazione in Nazionale con una bella prestazione. Mette sovente in difficoltà Aina spingendo molto sulla corsia di destra, dai suoi piedi partono inoltre interessanti cross per i compagni di squadra.



Kurtic 6,5: nel finale di partita sfiora il gol dell'ex con una bella punizione dai trenta metri. Per sua sfortuna Sirigu è attento e reattivo e non si fa sorprendere dalla sassata del centrocampista della Spal.



Schiattarella 5: nel primo tempo rischia il rosso quando rifila una manata in pieno volto a Belotti, l'arbitro Pasqua lo grazia ed estrae solamente il cartellino giallo. Schiattarella resta in campo ma non lo si vede molto nel vivo del gioco.



(dal 52' Valdifiori 5,5: fino a poche settimane fa il Grande Torino era il suo stadio, non riesce però a farsi rimpiangere dai suoi vecchi tifosi).



Missiroli 6: le sue incursioni offensive sono spesso pericoloso e servono a creare scompiglio nella retroguardia granata. E proprio da una sua incursione, nel primo tempo, arriva una buona occasione per la Spal: il centrocampista di testa, su cross di Lazzari, manda la palla fuori di un soffio.



Fares 6: i suoi inserimenti sulla sinistra non sono pungenti come quelli di Lazzari sulla corsia opposta ma ogni volta che ha l'occasione si propone in fase offensiva. Nella ripresa da una sua punizione per poco non nasce il gol dell'1-1.



Petagna 5: a metà del primo tempo ha una buona occasione per portare in vantaggio la Spal ma la sua conclusione dal limite finisce di poco a lato. Da quel momento sembra però sparire dal campo e non riesce a creare problemi ai difensori granata.



Antenucci 5,5: prova a creare scompiglio nella difesa del Torino con la sua tecnica e le sue accelerazioni. Commette però qualche errore più del solito quando deve servire i propri compagni di squadra.





All. Semplici 6,5: in un campo difficile come quello del Torino la sua Spal raccoglie meno di quello che avrebbe meritato. La sua squadra gioca un calcio propositivo e spesso costringe gli avversari a chiudersi in difesa.