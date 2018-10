: Strappa la porta a Gomis, e strappa applausi dal settore ospiti per due parate sicure su Dzeko. Dà grande sicurezza al reparto, con quel fisico lì poi mette pure paura. Peccato per quel rosso da troppa foga agonistica.: E’ uno di quei giocatori di cui si parla poco, ma che a breve potrebbe salire di graduatoria. Gara perfetta, e di grande carisma.: Costrige Dzeko a giocare quasi sempre spalle alle porta. Il bosniaco gli sfugge un paio di volte: L’altro anello del trio difensivo che fa soffrire le grandi. Oltre a una prova di solidità territoriale va pure a saltare per lo 0-2.: Di questo passo la Nazionale se la prende da titolare. Corre, più di tutti. Ma mai per caso. E si prende un rigore che permette alla Spal di andare in vantaggio.: Silente, ma indispensabile negli equilibri di reparto. Pressa Cristante fino a metterlo ko. (32’st Gomis ng): Vuole dare un dispiacere al suo ex allenatore. Lo fa senza cattiveria, con calma e stile guidando un centrocampo con tanta qualità. Un grande acquisto per la Spal.: Mantiene intatte quelle doti che lo avevano portato a vestire la maglia azzurra: intelligenza tattica, qualità, sguardo alto. Oggi le ha messe in mostra tutte. In più il corner per la testa di Bonifazi. (25’st Fares 6: ci mette un po’ ad entrare in partita, ma è una bella arma in contropiede): Non fa brutta figura di fronte a Under nonostante il turco provi a stuzzicarlo nel primo tempo. Una volta presa sicurezza non lascia varchi nemmeno a Kluivert.: Suda e corre come sempre, non raccoglie frutti ma fa fiorire gli alberi di una Spal da impresa. (20’st Everton 6: entra per far legna, ma qualche varco lo concede): Non inganni la mole, il gigante corre spesso a dare una mano pure in difesa e si mette al servizio della causa. Si prende il giusto premio dal dischetto con un rigore glaciale. Indispensabile, ma un po’ egoista al 95’.: Regge l’urto nei primi minuti con i soliti tre blocchi che hanno creato problemi pure ad altre big. La sua Spal è coordinata, lavora di squadra, concede il giusto e sa far male. Grande prova.