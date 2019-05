Chievo Verona-Spal 0-4



Viviano 6,5: poco preso in causa, ma quando è impegnato si fa trovare reattivo e pronto su Vignato.

(40' s.t. Poluzzi: s.v.)



Bonifazi 6,5: bene sia in fase difensiva, ma soprattutto in fase offensiva, proponendosi con continuità in attacco.



Felipe 7,5: bellissimi gol che confermano le sue ottime doti di testa. Bene anche in difesa.



Cionek 7: in difesa un mastino, annullando praticamente sempre le azioni offensive clivensi.



Fares 6: gioco molto elementare senza osare troppo, cosa che poteva sicuramente fare.



Lazzari 6,5: buona prestazione in difesa, ma poco presenza in fase offensiva.



Missiroli 6,5: anche lui roccioso in fase difensiva. Bene anche in proposizione.

(23' s.t. Schiattarella: s.v.)



Murgia 6,5: è lui l'uomo assisst da calcio piazzato. Dimostra di avere davvero un buon piede e grande visione di gioco.



Kurtic 7: gol più asssist incoronano un'altra ottima gara, trovandosi sempre al centro della manovra dei suoi.



Floccari 6,5: gol e buona prestazione anche sotto l'aspetto fisico.

(25' s.t. Antenucci: s.v.)



Petagna 6: poteva fare di più soprattutto sotto porta, dove pecca di poca precisione.





All. Semplici 6,5: SPAL che sembra aver appena inizito il campionato, con tutti i suoi effettivi in ottima forma. Può sicuramente stare molto più tranquilla dopo questa fondamentale vittoria in chiave salvezza.