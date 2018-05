Spal-Benevento 2-0



Gomis 6,5: impegnato solamente su due punizioni di Viola risponde presente volando sotto gli incroci



Cionek 6: ordinaria amministrazione per lui, leggermente calato nella gestione della palla nelle ultime uscite



Vicari 6,5: spende un giallo nel primo tempo, ma per il resto della gara è perfetto e presente su tutti i palloni



Felipe 7: il migliore del tridente difensivo, personalità ed esperienza che servono per la salvezza



Mattiello 6: soffre Letizia nella prima parte di gara, poi prende coraggio e regala delle cavalcate notevoli sull'out di destra



Kurtic 6: di testa domina incontrastato sulla mediana, disattento su alcuni palloni importanti, ma nel complesso una gara sufficiente



Everton Luiz 6,5: pura grinta per il regista brasiliano. Tanta quantità che permette alla Spal di portare a casa la gara



Grassi 6: ottimo nella fase di pressing durante tutta la gara, cala nel finale e lascia il posto a Schiattarella



(dall'87' Schiattarella sv)



Costa 5,5: l'unico insufficiente per aver sbagliato alcuni cross importanti, sicuramente non è al top della forma, ma non è una bocciatura



(86' Salamon sv)



Antenucci 6,5: il capitano si mette al servizio della squadra come al solito, vede negarsi il gol dalla traversa e riesce a rifarsi dal dischetto. Un leader



Paloschi 6,5: settimo gol stagionale per il sergente che continua a contribuire alla causa salvezza con l'incornata che supera Puggioni



(dal 90' Bonazzoli sv)



All. Semplici 7: tre punti pesanti, non bellissima la Spal di oggi eppure concreta e cinica. Ora testa a Torino per salvarsi con una giornata di anticipo