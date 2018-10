Sampdoria - Spal 2-1: reattivo in avvio sulla battuta a botta sicura di Barreto, non intercetta il bel tiro al volo di Linetty. Probabilmente è incolpevole, ma dà l'impressione di andare giù leggermente in ritardo. Attento su gran parte delle conclusioni della Samp, nella ripresa replica quanto fatto dal collega Audero nel primo tempo e respinge sui piedi di Quagliarella il pallone che genera il 2-1 della Samp.: distratto sia in occasione del pareggio dei padroni di casa che sul raddoppio griffato Defrel. Soffre la rapidità e i movimenti dei due attaccanti blucerchiati, ma patisce anche gli inserimenti di Praet.: usa tutto il suo fisico e la sua esperienza, e la personalità dell'ex Arsenal si sente eccome nella retroguardia di Semplici. Anche lui cala un po' nella ripresa, come tutti i compagni.francobolla bene Defrel per tutta la gara, ma lo perde quando l'ex attaccante della Roma porta in vantaggio i blucerchiati.: timido nelle primissime battute, ma non appena rompe il ghiaccio alza il baricentro e inizia a spingere. Un suo tiro respinto mala da Audero porta al gol di Paloschi. E' l'ultimo ad issare bandiera bianca.: copre, randella ma non supporta a sufficienza la manovra dei ferraresi. Già ammonito, Semplici lo cambia nella ripresa.(dal 20' s.t.: entra per alzare il baricentro della Spal, ci riesce parzialmente grazie alla sua qualità e alla sua esperienza).: personalità in mezzo al campo, ma oggi poca sostanza. Non è facile contro il dinamismo di Linetty e l'intelligenza di Ekdal.: sradica davvero tanti palloni alla Samp nel primo tempo, e li amministra con intelligenza. Spende molto, dà tutto e poi viene sostituito.(dal 26' s.t.: il suo ingresso non altera le dinamiche del match).propositivo nel primo tempo, quasi ma pericoloso nella ripresa, quando la Spal attacca in cerca del pareggio ma costruendo principalmente da destra.: fa la boa, prende parecchi colpi e ne restituisce altrettanti, ma si fa notare per la prima volta a metà secondo tempo quando impegna Audero dopo un bello slalom. Però contribuisce alla manovra ospite tenendo là davanti un mucchio di palloni.: furbo e rapido nell'anticipare la difesa della Samp e a farsi trovare pronto sulla ribattuta dopo il tiro di Audero. Si vede poco nel resto della partita, ma è glaciale nell'unico momento buono. Proprio come il suo mentore Inzaghi.(dal 39' s.t.: Semplici gioca la carta dell'esperienza. Entra e la Spal lo cerca sempre, ma senza successo).All.: il voto è la media tra un primo tempo solido e quadrato e una ripresa decisamente meno incisiva. La Spal è organizzata, ma soffre il ritorno della Samp e i cambi non riescono a riportare la gara sui binari giusti. Però gli estensi riescono a mettere in difficoltà la squadra di Giampaolo nel suo fortino, ed è un'impresa che merita di essere sottolineata.